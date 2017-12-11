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Erkan Metin istifa etti

İlimizin genç ve başarılı basketbol antrenörlerinden Erkan Metin, Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor’daki görevinden istifa etti.

Mavi Yeşilli ekip 11 maçta 6 galibiyet, 5 de yenilgi ile 10. sırada yer alıyor. Belediye son maçında deplasmanda Muğla temsilcisi Kırçiçeği Bodrum takımına 102-64 mağlup olmuştu.

Bugün 13:59 TSİ - Spor

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