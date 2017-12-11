Mavi Yeşilli ekip 11 maçta 6 galibiyet, 5 de yenilgi ile 10. sırada yer alıyor. Belediye son maçında deplasmanda Muğla temsilcisi Kırçiçeği Bodrum takımına 102-64 mağlup olmuştu.
Bugün 13:59 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:03 TSİ )
Erkan Metin istifa etti
İlimizin genç ve başarılı basketbol antrenörlerinden Erkan Metin, Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor’daki görevinden istifa etti.
Bugün 13:59 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz