Süleyman Karadaş örnek oluyor!

İlimizde oynanan profesyonel, amatör lig ile alt yaş gruplarındaki tüm maçların skorları anında duyuruluyor.
BÜYÜK KOLAYLIK
Saha komiserleri ve ilimiz basınının yer aldığı whatsapp grubunda, görevli saha komiserlerimiz maçın skorunu ve sağlıkçısını anında bildiriyor. Telefona düşen mesajlarla ilimiz gazetecileri de maçlardaki son gelişmeler hakkında bilgi sahibi oluyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz