Süleyman Karadaş örnek oluyor!

İlimizde oynanan profesyonel, amatör lig ile alt yaş gruplarındaki tüm maçların skorları anında duyuruluyor.

BÜYÜK KOLAYLIK

Saha komiserleri ve ilimiz basınının yer aldığı whatsapp grubunda, görevli saha komiserlerimiz maçın skorunu ve sağlıkçısını anında bildiriyor. Telefona düşen mesajlarla ilimiz gazetecileri de maçlardaki son gelişmeler hakkında bilgi sahibi oluyor.