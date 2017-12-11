Fırtına araçları hurdaya çevirdi!

İzmit Sanayi Mahallesi Fırat Sokak üzerinden Hasar-Onarım merkezi olarak hizmet veren Özentürk Otomotiv Firması'na ait binanın üzerinde asılı bulunan reklam tabelaları, çıkan fırtınanın etkisiyle monteli olduğu yerden uçarak, firmanın servis alanında bulunan araçların üzerine düştü. Düşen tabelalar, serviste bakım yapılmayı bekleyen ve bakımı yapılan araçların üzerine düştü. Tabelaların üzerine düştüğü araçlarda ciddi maddi hasar meydana geldi. Bazı araçların bir bölümü ise adeta hurdaya dönüştü.