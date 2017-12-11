Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Alman ekibi Bayern Münih oldu.
Bugün 14:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:31 TSİ )
Beşiktaş’ın rakibi belli oldu!
Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Alman ekibi Bayern Münih oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz