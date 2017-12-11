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Bugün 14:30 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:31 TSİ )

Beşiktaş’ın rakibi belli oldu!

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Alman ekibi Bayern Münih oldu.

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Alman ekibi Bayern Münih oldu.

Bugün 14:30 TSİ İHA İstanbul- Spor

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