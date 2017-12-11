İkinci Melo Kireçocakları'ndan çıktı

90’DAN ÇIKARDI

İlk yarıda iki takım da goller kaçırdı. Kireçocakları’nda Naim’in kafa vuruşu sol kale direğini yaladı. Yuvacık’ta 30 metreden çekilen şutu takımın sağ beki olan ancak as kaleci Ali maça yetişemediği için kaleye geçen sağ bek Onur Durak topu 90’dan çıkardı. Onur ilk 45 dakikada karşı karşıya kalınan iki pozisyonda da gole izin vermedi.

YUVACIK 2-0 ÖNE GEÇTİ

1. dakikada Yuvacıkspor öne geçti. Melih’in pasında Kerem’in şutu ağlarla buluştu. (0-1) İlk yarıda başka gol olmadı. İkinci yarıda hararet ve tempo yüksekti. Zirve adayı Yuvacıkspor, ligde kalmak için mücadele eden Kireçocakları karşısında 2. golü 58’de buldu ve Cihat Genç şık bir gole imza attı ve ceza sahası dışından çektiği şutu ağlarla buluşturdu. Her şey Yuvacık lehine giderken, Kireçocakları da hiç geri adım atmadı. 65’te günün iyilerinden Ali farkı 1’e indirdi.

SON DAKİKADA KRİTİK POZİSYON

Kireçocakları’nda bitime 10 dakika kala Kocaelispor’un yıldızıBurak Süleyman’ın ağabeyi Naim sahneye çıktı ve atılan ara pası sonucu topu Samet’in yanından ağlara gönderdi. (2-2) Aynı futbolcu 85’te kırmızı kart gördü. Maçın son anlarında Kireçocakları’ndaoyuna sonradan giren Burak kaleci Samet’ten sıyrılmak isterken ceza sahası içinde yerde kaldı. Mutlak gol pozisyonuolan pozisyona hakem Serkan Yılmaz devam kararı verdi. Kireçocakları’nın hakem Serkan Yılmaz’a yoğun itirazı vardı.Kalan kısa sürede başka gol olmadı ve son derece zevkli ve çekişmeli geçen maç 2-2 sona erdi.

KİREÇOCAKLARISPOR: 2 YUVACIKSPOR:2

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Serkan Yılmaz***, Bülent Aydın***, Mustafa Arslan***

KİREÇOCAKLARISPOR: Onur****, Halim*** (Furkan**), Burhan***, Mehmet***, Emre***, Mehmet Karabulut (Burak Durak**), Emre Güldibi***, Akın***, Fatih***, Naim***, Ali***

YUVACIKSPOR: Samet**, Ömer***, Muhammed Dönmez***, Eren***, Kadir*** (Mahmut**) Melih***, Abdurrahman***, Fikret***, Miraç***, Cihat***, Kerem*** (Muhammed Emin**)

GOLLER: Dk. 35 Kerem, Dk. 58 Cihat (Yuvacık) Dk. 65 Ali, Dk. 80 Naim (Kireçocakları)

KIRMIZI KART: Dk. 85 Naim (Kireçocakları)