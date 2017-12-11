Kullar’da zirve takibi sürüyor: 2-0

Çekişmeli geçen ve 5 kırmızı kartın çıktığı maçı Kullarspor 2-0 kazandı ve zirve takibini sürdürdü.

KIZARAN KIZARANA

İki takımın da açık futbol ortaya koyduğu maçın 28. dakikasında Kullarspor golü buldu. Onur’un ceza sahası dışından çekiği şut filelerle buluştu. Golden 1 dakika sonra Kaptan Oğuzhan farkı ikiye çıkardı. 43’tebirbirleriyle tartışan Çubuklu’danFaruk ile Kullar’dan Murat sarı kart gördü. Daha önce sarı kartı olan Faruk kırmızı kart görünce saha içi karıştı. Kullar’danMurat ikinci sarı karttan, Bala’dan Gökhan isedirek kırmızı kart gördü ve takımlarını eksik bıraktı.

ÇUBUKLU PENALTI KAÇIRDI

İkinci yarı başlar başlamaz 9 kişi oynayan Çubuklu Bala, 10 kişi oynayan Kullarsporkarşısında penaltı kazandı. Bala’da Ferdi topu üsten auta gönderdi.Maçın ilerleyen dakikalarında Kullar ekibi pozisyonlar bulan taraftı.Dakikalar 70’i gösterdiğinde Kullar’ınstoperi Tayyip, rakibinin ayağına bastığı gerekçesi ileikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve Kullarsporsahada 9 kişi kaldı.

HALI SAHA MAÇINA DÖNDÜ

Çubuklu’da Müjdat da hakeme itirazından ötürü ikinci sartın ardından gördüğü kırmızı kartın ardından Çubuklu ekibini 8 kişi bıraktı. Adeta halı saha maçına dönen mücadelede başka gol olmadı ve Kullarspor haftayı 3 puan ile tamamladı. Kuşkusuz görülen bu kırmızı kartlar rakiplerin ekmeğine yağ sürdü. Ali KÖKSAL

KULLARSPOR: 2 ÇUBUKLU BALASPOR:0

STAT: Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız

HAKEMLER: Seyfettin Çıtak**, Emre Şehirli**, Arda Sonar**

KULLARSPOR:Murat**, Batıkan***, Tayyip**, Oğuzhan***, Onur****, Murat*, Dilhan**(Dk. 70 Selim*)Burak**, (Dk. 46 Batuhan*), Burhan***, Ahmet** (Dk. 56 Sefa*), Orkun***

ÇUBUKLU BALASPOR: Ömer**, Faruk**, Yunus**, Ozan**, İbrahim**, Ferdi**, Enes***, Mujdat**, Emirhan**, Gökhan**, Mertcan**(Dk. 46 Yunus**)

SARI KARTLAR: Burak, Tayyip (Kullar), Faruk, Yunus (Çubuklu)

KIRMIZI KARTLAR: Murat, Tayyip (Kullar), Müjdat, Faruk, Gökhan (Çubuklu)

GOLLER: Dk. 28 Onur, Dk. 29 Oğuzhan (Kullarspor)

NOT: Çubuklu’da Ferdi 48. dakikada penaltı kaçırdı.