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Bugün 14:53 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:55 TSİ )

6 puan Çerkeşli’nin: 2-1

1. Amatör Lig A Grubu’nda lider Bağdat’ı takip eden BaşiskeleDamlarspor ile Gebze Çerkeşlispor arasındaki maç Çerkeşli Stadı’nda oynandı. Çerkeşlispor maçı Tuğberk’in golleri ile 2-1 mağlup etti 6 puanı cebine koydu.

DAMLAR ÖNE GEÇTİ

Maça hızlı başlayan Başiskele Damlarspor henüz 5. dakikada mutlak bir gol kaçırdı. Kaleciyi de geçen Hüseyin boş kaleye topu gönderemedi. 18’de sağ kanattan gelişen atakta yapılan ortada Abdullah kalecinin solundan topu ağlara gönderince konuk ekip Damlarspor maçta 1-0 geçti.

TUĞBERK AFFETMEDİ

Çerkeşlisporgolden sonra baskı kurdu ve 3 dakika sonra beraberliği buldu. Sol kanattan yapılan ortada topa çok iyi yükselen Tuğberk’in kafa vuruşu kalecinin uzanamadığı noktaya gitti. 42’deatılan ara pasına hareketlenen Tugberk düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

DAMLAR’DA ALİ PENALTI KURTARDI, AMA?

İkinci yarıda karşılıklı ataklar vardı. 70’de Çerkeşli penaltı kazandı ancak Kaleci Ali, Kaptan Yavuz’un penaltı vuruşunda gole izin vermedi. Kalan zaman diliminde Damlar beraberlik golünü bulmak elinden geleni yapsa da takım savunmasını iyi yapan Çerkeşli sahasında Damlar engelini aşıp çok değerli bir galibiyete imza attı. Ali KÖKSAL

ÇERKEŞLİSPOR:2 BASİSKELE DAMLAR:1

STAT: Çerkeşli

HAKEMLER: Mehmet Güngör***, Ayhan Özay***, Yusuf Öztürk***

ÇERKEŞLİSPOR: Barış***, Oğuz***(Dk. 90 Mert?)Eray***, Levent**, Gürkan***, Burak***, Tanju***, Erol***(Dk. 85 Giray*) Tuğberk****, Şemsettin***, Yavuz****

BAŞİSKELE DAMLARSPOR: Ali***, Abdullah***, Yakup**, Harun*(Dk. 30 Tayfun*), Serdar**, Şaban**, Osman*, Mert* (Dk 60 Raşit*), Selçuk**, Abdulhamit***, Hüseyin*** (Dk. 75 Ferhat*)

GOLLER: Dk. 18 Abdullah (Damlar), Dk. 21 ve 42 Tuğberk (Çerkeşli)

SARI KARTLAR: Dk. 66 Oğuz, Dk. 76 Tuğberk, Dk. 78 Yavuz, (Çerkeşli), Dk. 64 Osman, Dk. 70 Şaban, Dk. 73 Raşit, Dk. 80 Serdar (Damlar)

Bugün 14:53 TSİ - Spor

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