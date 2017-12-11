Çınarlı, Derbent’e geçit vermedi: 2-0

18 puanla 5. sıraya yükselen takım, umutlandı. Maçın 68.dakikasında, Derbentspor teknik sorumlusu, Sait Engin hakeme itiraz edince saha dışına atıldı

KAPTAN İSMAİL SAKATLANDI, YENİLGİ GELDİ…

Amatör Süper Futbol Ligi A Grubu’nda, şampiyonluk mücadelesi veren ve güçlü bir kadro kuran Büyük Derbentspor, Derince Stadı’nda oynadığı maçta rakibi, Play-Off grubu için mücadele eden Çınarlıspor karşısında, her iki yarıda kalesinde gördüğü gollerle sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Sonrasında Çınarlıspor geliştirdiği tehlikeli ataklar sonrası, maçın 8. dakikasında Hüseyin’in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Büyük Derbentsporlu İsmail 24. dakikada sağ ayak adalesinden sakatlanınca, oyundan çıktı. İkinci yarı atakları sıklaştıran Çınarlıspor’un bir atağında, Büyük Derbentspor’da Samet, 64.dakikada kendi kalesine golü attı. Çınarlıspor rahat bir nefes aldı ve maçı 2-0 kazandı. Yeşil Beyazlılar 18 puanla beşinci sıraya yükseldi. Büyük Derbentspor aldığı bu yenilgiyle 22 puanda kaldı, ikinci sırada yer aldı, lider Kocaeli Nusretiyespor ile aradaki puan farkı ikiye çıktı.

ÇINARLISPOR: 2 BÜYÜK DERBENT: 0

STAT: Derince Stadı

HAKEMLER: Coşkun Topçu ***, Mehmet Ali Vardar ***, Umut Laleli ***

ÇINARLISPOR: Muhammet ***, Ömer *** (dk.90+2 Okay ?), Ozan Albayrak ***, Mehmet ***, Aykut ***, Hüseyin ***, Bahadır ***, Oğulcan *** (dk. 82 Enes **), Ozan Kapar ***, Sinan ** (dk. 52 Emre **), Umut***

BÜYÜK DERBENTSPOR: Sarp **, Furkan Aydoğdu ** (dk. 78 Halil İbrahim **), Mehmet Ali **, Furkan Uzun **, Erman ***, Gökhan **, Halil Kılıç **, Burak ** (dk. 78 Okan **), Onur **, Emre **, İsmail ** (dk. 24 Samet *)

GOLLER: Hüseyin dk 8, Samet dk 64 (Kendi kalesine)

ARAPÇEŞMESPOR: 1 KOCAELİ NUSRETİYESPOR: 1

STAT: Beylikbağı

HAKEMLER: Mesut Punar ***, Sinan Kılıç ***, Erhan Atakay ***

ARAPÇEŞMESPOR: Samet ***, Hüseyin Emre ***, Şaban ***, Doğukan ***, Murat ** (Dk 85 Serhat **), Aykut ***, Levent *, Serdar ****, Oğuzhan **, Turgay ** (Dk 89 Eray **), Yavuz ***

KOCAELİ NUSRETİYESPOR:Şahin ***, Eray ***, Kubilay *, Serkan ***, Melih Ahmet ** (Dk 74 Mert **), Fatih Dizman ***, Samet ***, Emre **, Fatih Örsoğlu ** (Dk 81 Furkan **), Cihan ***, Sinan **

GOLLER: Yavuz Dk 75, Samet Dk 86

KIRMIZI KARTLAR: Levent Dk 90, Kubilay Dk 90

TAVŞANTEPESPOR: 2 SEKA DOĞANSPOR: 1

STAT:Cephanelik

HAKEMLER: Efe Ünüvar ***,Cankut Gönenç ***, Halim Yılmaz ***

TAVŞANTEPESPOR: Ömer ***, Oğuzhan ***, Nadir ***, Semih ***, Uğur ** (Dk 60 İlker **), Ahmet ***, Salih ***,Kamil ** (Dk 80 Erdem **), Ömer ****, Bahadır ** (Dk 46 Murat **, Gökhan ***

SEKA DOĞANSPOR: Sezai ***,Samet **, Berkay ***, Ertuğrul **, Gökmen ***, Sefa ***, Yakup ** (Dk 82 Ömer **),Ralazan ** (Dk 70 Osman **), Hasan ***, Abdullah **, Ferdi ***

GOLLER: Ömer Dk 28 ve 77, Ferdi Dk 35

DİLİSKELESİSPOR:3 GEBZE DENİZLİKÖYÜ: 0

STAT: Tavşancıl Salih Gün

HAKEMLER: Mehmet Bahar ***, Abdullah Yalçınkaya ***, Ramazan Celep ***

DİLİSKELESİSPOR: Mehmet ***, Burak ***, Uğur Doğan ***, Emre ***, Köksal *** (Dk 71 Tugay **), Ali *** (Dk 82 Ramazan **), Kadir ** (Dk 60 Ertan **), Bayram ***, Ahmet ***, Eğit ***

GEBZE DENİZLİKÖYÜSPOR: İlker **, Tuğberk **, Yasin **, Burak **, Erdem *, Doğan ** (Dk 82 Oğuzhan **), Atacan ** (Dk 76 Abdürrahim **), İrfan **, Burak ** (Dk 60 Nazım **), Özcan **, Okan **,

GOLLER: Ali dk.21, penaltı Ahmet dk. 28, Mehmet dk. 70

KIRMIZI KART: Erdem Dk 81