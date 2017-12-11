İTO Başkanı Çağlar 'Payitaht Abdülhamid'de rol almış

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı İbrahim Çağlar'ın, İTO'yu Sultan 2. Abdülhamid'in kurdurduğuna dikkati çekmek için "Payitaht Abdülhamid" dizisinde oynadığı öğrenildi.

İTO Başkanı Çağlar hayatını kaybetti

Bu sabaha karşı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Çağlar, çekimleri Kocaeli'de devam eden ve TRT 1 kanalında yayınlanan 2. Abdülhamid Han dönemini konu edinen dizide, İTO'nun kurulmasına öncülük eden "İbrahim Efendi" karakterini canlandırdı. Dizinin yapımcılarından Serdar Öğretici, yaptığı açıklamada, Çağlar'ın, dizinin 22 Aralık'ta yayınlanması planlanan 30. bölümü için kamera karşısına geçtiğini söyledi. Dün bütün gün birlikte olduklarına işaret eden Öğretici, "Hiçbir sıkıntısı yoktu. Akşam evine gitti. Sabah da acı haberi öğrendik. Bugün hiç iyi değilim gerçekten. Çok büyük şaşkınlık içerisindeyim." dedi.

Öğretici, Çağlar'ın dizide rol almasına kadar olan süreci şöyle anlattı:

"İTO'yu 'Dersaadet Ticaret Odası' ismiyle, 1882'de 2. Abdülhamid Han kurduruyor. Yaklaşık 2 hafta önce İTO Genel Sekreteri Ömer Bal, TRT'ye ulaşarak bu konuyu 'Payitaht Abdülhamid' dizisinde işlemeyi önermiş. Onlar da beni aradı, yapıp yapamayacağımızı sordu. Tabii ki böyle önemli bir olayı dizimizde işlemek bizi de mutlu ederdi. Bunun üzerine Ömer (Bal) Bey'le detaylarını görüştük ve senaryoyu yazdık. Sonrasında bu konunun işleneceği bölümde İbrahim Çağlar'ın rol alması fikri ortaya çıktı ve İTO'yu kurduran 'İbrahim Efendi' diye bir karakteri canlandırdı."

"Oyunculuğu beklenenin ötesindeydi"

Çağlar'ın dün sabah 10.00'da sete geldiğini aktaran Öğretici, "Senaryoda İbrahim Bey için toplamda 3 sahne yazıldı. Diyaloglarını ezberlemek için kendi el yazısıyla yazmış ve sete çok hazırlıklı gelmiş. Abdülhamid Han'la 2 sahne ve tüccarlarla toplandığı 1 sahnenin çekimlerini yaptık, çok mutluydu. Kızı, damadı ve torunu da sete geldi, birlikte vakit geçirdiler. Ekibe kendi getirdiği baklava ve böreklerden ikram etti, akşam 20.00'ye kadar yönetmenle, oyuncularla ve ekiple muhabbet etti. Onlar için de farklı bir deneyim oldu." diye konuştu.

Beklenenin ötesinde oyunculuk

Serdar Öğretici, Çağlar'ın oyunculuğunun beklenenin ötesinde olduğunu vurgulayarak, "Ona da söyledik iyi oynadığını. 'Beni motive etmek için mi söylüyorsunuz?' dedi ama gerçekten iyi oynadı. İlk defa oyunculuk yapmasına rağmen oldukça başarılıydı. Ömer Bal da 'İbrahim Efendi'nin yaveri rolünde yer aldı dizide. Zaten İbrahim Beyi çok seviyordu. Vefat haberini alır almaz Ömer Beyi aradım, o da çok üzgündü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.