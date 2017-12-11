Kocaelispor'da Teknik Direktör Fatih Kavlak ile yollar ayrıldı.

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teknik Direktörümüz Fatih Kavlak ile bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmede kan değişikliğinin maç sonuçlarına olumlu yansıyabileceği değerlendirilerek, Kocaelispor menfaatleri gereği görevi bırakmasına karşılıklı olarak karar verilmiştir. Vermiş olduğu hizmetler ve iyi niyetli çabası için hocamıza teşekkür eder, kariyerinde ve yaşamında başarılar dileriz.