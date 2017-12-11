Gergin bekleyiş...

Cumartesi günü ilk yarının son maçında Ankara adliye’yi ağırlayacak Kocaelispor’un kazanmaktan başka çaresi kalmadı

TRANSFER YASAĞININ KALKMASI ZOR GÖZÜKÜYOR…

Yeşil Siyahlı ekip, cumartesi günü Büyükçekmece Tepecik deplasmanında sezonun en kötü futbolunu oynadı ve taraftar da teknik heyet ile futbolcuları protesto etti. Bu görüntüler bile, iki kupa sahibi efsane Kocaelispor’un, İstanbul’un bir ilçesinin mahallesi durumundaki Büyükçekmece Tepecik karşısında acziyetini göstermeye yetti. Devre arası tatiline girmeye hazırlanan takımın transfer yasağını kaldırarak güçlenmesi de zor gözüküyor.

TARAFTAR CUMARTESİ GÜNÜNE ÖZEL HAZIRLIK YAPIYOR…

Takımı destekleyen taraftar da, maçlara gelmeyerek protesto eden Kocaelisporlular da, cumartesi gününü merakla bekliyor. Endişeli ve gergin bir bekleyiş içerisinde bulunan camia, Adliye gibi zayıf bir takım karşısında alınacak beraberlik ya da daha da kötüsü yenilgi sonrasında, tepkisini artırarak sürdürecek bu durumu bilen futbolcular da, maça motive edilmeye çalışılıyor.