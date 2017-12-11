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Bugün 15:24 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:26 TSİ )

Bravo Kadir Yılmaz!

İlimizin genç ve gelecek vaat eden hakemlerinden, eski kaleci Kadir Yılmaz iyi yolda

O’NUN İÇİN HERŞEY YOLUNDA

Yönettiği tüm maçlardan tam not çıkaran Yılmaz’ın son sınavı Kocaeli Güneşspor ile Hereke Yıldızspor arasındaki Süper Amatör Lig A Grubu maçıydı. Yılmaz, maç boyunca kontrolünü hiç kaybetmedi. İletişimi ve duruşuyla dikkat çekti. Yılmaz, diyagonal koşulardaki açı değerlendirmesi, pozisyonlara yakınlığı, bekle-gör konusundaki hakimiyeti ve nokta kararları ile son derece başarılı bir yönetim gösterdi.

İLGİNÇ TESADÜF!

İki kulüp de Kadir Yılmaz’a teşekkür etti. Yılmaz, bir dönem ilimizde Yenişehirspor’un kalesini korumuştu. O dönem Yenişehirspor’da forma giyen Arda Kaval, Hereke Yıldızspor adına maça sonradan dahil oldu ve eski takım arkadaşı olan Yılmaz, Arda’nın maçını yönetmiş oldu. Hakem otoriteleri, kendisini geliştirdiği takdirde, Kadir Yılmaz’ın çok iyi yerlerde hakem olacağına çok inanıyor.

Bugün 15:24 TSİ - Spor

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