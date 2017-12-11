Hafta sonu oynadığı maçta, M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki rakibi Yenişehirspor’u 5-1 mağlup eden gençler, şampiyonluğunu da son maçta resmen ilan etti. U14 Futbol Ligi B Grubu’nda mücadele eden Kocaeli Güneşspor, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda düzenlenen törenle kupasını, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa’nın elinden aldı. Kocaeli Güneş, 10 gün sonra başlayacak U14 Play-Off maçları için çalışmalarını sürdürüyor.
Bugün 15:25 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 17:35 TSİ )
Güneş, U14 şampiyonluk kupasını aldı
İlimizin başarılı altyapı kulüplerinden biri olan Kocaeli Güneşspor, U14 Ligi’nde grubunda şampiyon oldu.
Bugün 15:25 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz