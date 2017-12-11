Güneş, U14 şampiyonluk kupasını aldı

Hafta sonu oynadığı maçta, M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki rakibi Yenişehirspor’u 5-1 mağlup eden gençler, şampiyonluğunu da son maçta resmen ilan etti. U14 Futbol Ligi B Grubu’nda mücadele eden Kocaeli Güneşspor, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda düzenlenen törenle kupasını, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa’nın elinden aldı. Kocaeli Güneş, 10 gün sonra başlayacak U14 Play-Off maçları için çalışmalarını sürdürüyor.