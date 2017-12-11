Ligler tatile girecek. Sezonun ikinci yarısı 21 Ocak’ta başlayacak. Bir hafta izin yapacak futbolcular, daha sonra 2. Yarı kamp çalışmalarına başlayacak. Kamp için, kış şartlarının yaşanması nedeniyle, yine Antalya tercih edilecek.
Bugün 15:26 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:29 TSİ )
TFF 2. ve 3.Lig’de 2.yarı 21 Ocak’ta başlayacak
TFF 2. ve 3.Lig’lerde 2017-2018 sezonunun ikinci yarısı, bu hafta sonu oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Bugün 15:26 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz