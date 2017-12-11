TFF 2. ve 3.Lig’de 2.yarı 21 Ocak’ta başlayacak

Ligler tatile girecek. Sezonun ikinci yarısı 21 Ocak’ta başlayacak. Bir hafta izin yapacak futbolcular, daha sonra 2. Yarı kamp çalışmalarına başlayacak. Kamp için, kış şartlarının yaşanması nedeniyle, yine Antalya tercih edilecek.