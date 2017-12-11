Ramazan Avrupa 2’ncisi

YASEMİN VE KAAN ŞAMPİYON
Türkiye’nin, Avrupa Kros Şampiyonası’nda tarihinde bir seferde elde ettiği en yüksek madalya sayısına ulaştığı yarışmalarda Büyük kadınlarda Yasemin Can, Büyük erkeklerde ise Kaan Kigen Özbilen altın madalyaya uzanırken, bu dalda Türkiye, İspanya’nın önünde Avrupa’nın zirvesine çıktı. Genç erkekler yarışında ise Ramazan Barbaros ikinci olurken, Türkiye genç erkekler sıralamasında üçüncü oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz