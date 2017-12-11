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Ramazan Avrupa 2’ncisi

Slovakya’nın Samorin kentinde 37 ülkenin katılımıyla yapılan Avrupa Kros Şampiyonası’nda ülkemiz adına yarışan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Sporcusu Ramazan Barbaros, Genç erkekler yarışında Norveçli Jacob Ingebritsen’in ardından ikinci olarak ülkemize gümüş madalya kazandırdı.

YASEMİN VE KAAN ŞAMPİYON

Türkiye’nin, Avrupa Kros Şampiyonası’nda tarihinde bir seferde elde ettiği en yüksek madalya sayısına ulaştığı yarışmalarda Büyük kadınlarda Yasemin Can, Büyük erkeklerde ise Kaan Kigen Özbilen altın madalyaya uzanırken, bu dalda Türkiye, İspanya’nın önünde Avrupa’nın zirvesine çıktı. Genç erkekler yarışında ise Ramazan Barbaros ikinci olurken, Türkiye genç erkekler sıralamasında üçüncü oldu.

Bugün 15:28 TSİ - Spor

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