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Çorba ihalesine yoğun ilgi

İzmit Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olan çorba çeşmelerine çorba temini için açılan ihaleye yoğun katılım oldu.

Halen ikisi Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde olmak üzere şehrin 7 ayrı noktasında bulunan ve yılda 1 milyondan fazla kişinin yararlandığı çeşmeler için 1 Ocak-31 Aralık tarihlerinde kullanılacak 192 bin 360 litrelik çorba ihalesine 10 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 414 bin 899 bin lira olan ihaleye katılan Aköz firması 648 bin 253 lira, Apaydın Gıda 692 bin 496 lira, Özpaşa Sofrası 480 bin lira, Huzur Et 538 bin 608 lira, Altıntat firması 634 bin 788 lira, Kartepe Yemek 349 bin 518 lira, Katmışlar Yemek 528 bin 990 lira, Şantad Gıda 644 bin 406 lira, Akay firması 355 bin 866 lira ve Mesmay Gıda firması da 673 bin 260 lira teklif verdi. Komisyon teklifleri değerlendirip ihaleyi kazanan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Bugün 15:35 TSİ - Ekonomi

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