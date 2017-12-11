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Genç sporcuya son veda...

Kocaeli’de düzenlenen bir liseler arası kadın futsal turnuvasında fenalaşıp hayatını kaybeden 17 yaşındaki futbolcu Zeynep Eroğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay Kocaeli’de liseler arasında düzenlenen bir kadın salon futbolu (Futsal) turnuvasında meydana geldi. Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi ile Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında oynanacak olan maç öncesi futbolcular ısınma hareketleri yapmaya başladı. Bu sırada Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi öğrencisi ve aynı zamanda Gölcük Harp - İş Kadın Futbol akımı oyuncusu Zeynep Eroğlu fenalık geçirdi. Diğer futbolcuların fark etmesi üzerine sahada bulunan sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen genç sporcu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

YÜREK BURKTU

Genç kadın futbolcu Zeynep Eroğlu için bugün ikindi namazını mütakip Gölcük Merkez Camiin’de cenaze namazı kılındı. Namaza Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu ve genç kızın ailesi ve okuldan arkadaşları katıldı. Cezaevinde bulunan baba Alpaslan Eroğlu ise Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un özel izini ile cenazeye geldi. Anne Nurgül Eroğlu kızını tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Genç kız kılınan cenaze namazının ardında Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı’nda toprağa verildi. Öte yandan genç futbolcunun antreman yaparken ve arkadaşları ile eğlenirken ki görüntüleri yürekleri burktu.

Bugün 15:51 TSİ - Spor

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