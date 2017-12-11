Outlet Center İzmit’te DEV KAR KÜRESİ

9 Aralık Cumartesi günü başlayan ve 30 gün boyunca, 4 metre çapında dev kar küresi ile eğlenceli anlar yakalanacak. 7 Ocak Pazar akşamına kadar, Outlet Center İzmit’te kurulacak dev kar küresi özellikle sosyal medyada eğlenceli fotoğraflar paylaşmayı sevenlerin ilgi odağı olacak.
FOTOĞRAF ÇEKİLECEK
Dev kar küresinin yanı sıra, bubble makinesinden çıkan bol baloncuklar da çocukları sevindirecek. İlgili tarihler dâhilinde bulunan hafta sonu günlerde, kar küresinin içinde, yetkili kişiye çektirilen fotoğraf müşterilere hediye edilecek. Eğlenceli, bir o kadar da keyifli kar küresi çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz