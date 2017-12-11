Outlet Center İzmit’te DEV KAR KÜRESİ

9 Aralık Cumartesi günü başlayan ve 30 gün boyunca, 4 metre çapında dev kar küresi ile eğlenceli anlar yakalanacak. 7 Ocak Pazar akşamına kadar, Outlet Center İzmit’te kurulacak dev kar küresi özellikle sosyal medyada eğlenceli fotoğraflar paylaşmayı sevenlerin ilgi odağı olacak.

FOTOĞRAF ÇEKİLECEK

Dev kar küresinin yanı sıra, bubble makinesinden çıkan bol baloncuklar da çocukları sevindirecek. İlgili tarihler dâhilinde bulunan hafta sonu günlerde, kar küresinin içinde, yetkili kişiye çektirilen fotoğraf müşterilere hediye edilecek. Eğlenceli, bir o kadar da keyifli kar küresi çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürecek.