BBP İl Başkanı Serhat Duyar alkol ve uyuşturucu kullanan gençlerin meskeni hale gelen eski binanın yıkılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 20 Temmuz 2017 günü yerel halkın şikâyetlerinden dolayı söz konusu bina hakkında açıklama yapıp binanın yıkılmasını isteyen Duyar O gün valimize ve büyükşehir belediye başkanımıza seslenmiştik. Söz konusu bina 17 Ağustos depreminde zarar görmüş hakkında yıkılma kararı alınmış ama ertelenmiş bir binaydı. O depremden sonra doğan bir çocuk bugün 18 yaşında. Bu binanın bugüne kadar yıkılması gerekiyordu. Biz bu konuya duyarsız kalmadık ve yetkililere seslendik. Şükürler olsun ki geçtiğimiz günlerde yıkımına başlandı. İzmit Körfez Mahallesi de büyük bir sıkıntıdan kurtulmuş oldu. Valimiz Hüseyin Aksoya ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğluna göstermiş oldukları duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Bölge halkının daha huzurlu ve güvende olacağını düşünüyorum dedi.