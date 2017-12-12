Meşhur devenin keyfi yerinde

İlimize geldiği ilk günden beri gündemden düşmeyen deve artık yeni yerinde. Doğu Kışla Pazar Alanı temel atılma töreni için Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim tarafından temel atma töreninde kesilmek üzere Aydın' dan getirilen meşhur deve daha sonra yapılan görüşmeler sonucunda oda başkanı Ahmet Serim tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na hediye edilmiş deve canını kurtarmıştı.

DEVE HALİNDEN MEMNUN

Geçtiğimiz Perşembe günü deveyi ilk geldiği günden beri takip eden muhabirimiz Ahmet Hazer kesilmekten son anda kurtulan deveyi yeni yerinde görüntüledi. Başkan Karaosmanoğlu'na hediye edildikten sonra Kartepe Uzuntarla bulunan ve çalışmaların devam ettiği Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda hayatına devam eden devenin halinden memnun olduğu görüldü.