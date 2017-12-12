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12 Aralık 2017- Gündem ( G : Bugün 17:19 TSİ )

Meşhur devenin keyfi yerinde

İlimize ilk geldiği günden beri gündemden düşmeyen Pazarcılar Odası'nın kesmek için getirdiği daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu' na oda başkanı Ahmet Serim tarafından hediye edilmişti. Meşhur deve Doğal Yaşam Parkı'ndaki yerini aldı.

İlimize geldiği ilk günden beri gündemden düşmeyen deve artık yeni yerinde. Doğu Kışla Pazar Alanı temel atılma töreni için Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim tarafından temel atma töreninde kesilmek üzere Aydın' dan getirilen meşhur deve daha sonra yapılan görüşmeler sonucunda oda başkanı Ahmet Serim tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na hediye edilmiş deve canını kurtarmıştı.

DEVE HALİNDEN MEMNUN

Geçtiğimiz Perşembe günü deveyi ilk geldiği günden beri takip eden muhabirimiz Ahmet Hazer kesilmekten son anda kurtulan deveyi yeni yerinde görüntüledi. Başkan Karaosmanoğlu'na hediye edildikten sonra Kartepe Uzuntarla bulunan ve çalışmaların devam ettiği Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda hayatına devam eden devenin halinden memnun olduğu görüldü.

12 Aralık 2017 - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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