Küçükkaya: Unutmadım, bilinçli yaptım

Cumartesi günü gerçekleştirilen CHP İzmit İlçe 4’ncü olağan kongresinde mevcut başkan Mehmet Ümit Küçükkaya, tek adaylı girdiği seçimde yeniden başkan seçilmişti. Listenin oluşumunda önemli tartışmaların yaşandığı konuşulan kongrede yönetimin tartışmalarını en aza indirmek maksadıyla asil ve yedek yönetim kurulu ile il delegesi listesini son ana kadar paylaşılmamıştı.

KONGREDE OY KULLANMAYACAĞIM

Blok liste ile gerçekleşen kongrede İl delegeleri listesi arasında başkan Mehmet Ümit Küçükkaya’nın isminin bulunmadığı dikkat çekti. Küçükkaya, il delegelerine kendi ismini yazmayı unuttu şeklinde çıkan haberler ile ilgili olarak “Kendi ismimi yazmayı unutmadım bilerek yazmadım. Evet il kongresinde oy kullanmayacağım. İsmimi il delegelerine yazmamamın nedeni herkesin il delegesi olma konusunda talebi vardı ben de o yüzden kendimi yazmadım” dedi.