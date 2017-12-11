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Assan Hanil’e, engelli istihdamı için ödül!

Sosyal Sorumluluk alanındaki çalışmaları ile takdir toplayan Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Hanil, İŞKUR tarafından “kontenjan fazlası engelli istihdam eden şirket” olması sebebiyle plaketle ödüllendirildi

Otomotiv yan sanayinin önemli ana parça tedarikçilerinden olan Assan Hanil, İzmit Belediyesi ve İŞKUR ortaklığında düzenlenen 8. Kariyerime Engel Yok programında “kontenjan fazlası engelli istihdam eden şirket” olması sebebiyle plaketle ödüllendirildi. İş arayan engellilerle, engelli istihdam edecek firmaların bir araya geldikleri etkinlikte plaketi, Assan Hanil Endüstri İlişkileri Müdürü İbrahim Oralkan, İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut’dan aldı.

ÖDÜL TÖRENLE VERİLDİ

İzmit Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı törene, AKP Milletvekili Cemil Yaman, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Engin Gülmez, İzmit Belediye Başkanı Vekili İbrahim Bulut, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, İzmit Kent Konseyi Başkanı Cafer Kozluca ve çok sayıda davetli katıldı.

“GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRECEĞİZ”

Alınan ödül ile ilgili açıklama yapan Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, “Engellilerin üretim sürecine katılmalarını, kendi ekonomik ihtiyaçlarını karşılar duruma gelmelerini önemsiyoruz. Dezavantajlı vatandaşlarınızın hayatlarını kazanmaları ve ekonomiye katkıda bulunmalarını sağlamak hepimizin görevidir. Assan Hanil olarak bu tür özel etkinliklerde yer alarak bu alandaki görevlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

ENGELLİRE DESTEĞE DEVAM

Assan Hanil’in ülkesinde lider, küresel şirket olma hedefi ile engelli çalışanlarıyla birlikte sağlam adımlarla yürüdüğünü vurgulayan Atacan Güner, engellilerin iş dünyasında hak ettikleri yere gelmeleri için kurum olarak daima gayret içinde olduklarını ve bundan sonra da bu gayreti sürdüreceklerini belirtti.

Bugün 17:10 TSİ - Ekonomi

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