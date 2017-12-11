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Bilgi Küpü’nden kardeş okula yardım

Bilgi Küpü İlkokulu, kardeş okul Kırkarmut Şehit Er Ahsen Budak İlkokulu öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşıladı

Bilgi Küpü İlkokulu, kardeş okulu için kolları sıvadı ve ‘Elden Ele Mutluluk’ projesini hayata geçirdi. Bu proje kapsamında ‘Bir bot bir mont’ kampanyası başlatılarak kardeş okul oldukları Kandıra Kırkarmut Şehit Er Ahsen Budak İlkokulu’nun 44 öğrencisine hediyeler gönderildi.

KANTİN GÜNLERİ DÜZENLENDİ

Şehit Er Ahsen Budak İlkokulu müdürü ve öğretmenleri, öğrencilerin isim isim beden ölçülerini ve ihtiyaçlarını Bilgi Küpü İlkokulu Okul Aile birliğine iletti. Okul Aile Birliği üyeleri de okullarında kantin günleri düzenleyerek kendi yaptıkları yiyecekleri satıp gelirleriyle ve İlkokul-Anaokulu velilerinin de desteği ile öğrencilerin ihtiyaçlarını karşıladı.

Bugün 17:12 TSİ - Eğitim

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