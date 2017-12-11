Uzun yıllar ilimizde Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı ve Defterdarlık yapan, ardından da İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’na atanan Şükrü Dilaver annesini kaybetti. Anne Dilaver, yarın Trabzon’da toprağa verildi.
Bugün 17:13 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 17:16 TSİ )
Şükrü Dilaver'in acı kaybı!
Şükrü Dilaver'in acı kaybı!
Bugün 17:13 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz