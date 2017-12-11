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Bugün 17:52 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 17:58 TSİ )

Acil kana ihtiyaç var!

Acil A RH NEGATİF (-) kana ihtiyaç vardır.

Acil A RH NEGATİF (-) kana ihtiyaç var! Kan verebilecek durumda olanlar numaralı hat ile iletişime geçebilirler: 0533 660 0753

Bugün 17:52 TSİ - Sağlık

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