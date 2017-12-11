Acil A RH NEGATİF (-) kana ihtiyaç var! Kan verebilecek durumda olanlar numaralı hat ile iletişime geçebilirler: 0533 660 0753
Bugün 17:52 TSİ- Sağlık ( Güncelleme : Bugün 17:58 TSİ )
Acil kana ihtiyaç var!
Acil A RH NEGATİF (-) kana ihtiyaç vardır.
Bugün 17:52 TSİ - Sağlık
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz