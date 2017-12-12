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Yakıt alır almaz kaza yaptı!

Karamürsel'de otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkan otomobile çarptı. Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, D-130 Karayolu Ereğli mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 E 6749 plakalı otomobil akaryakıt istasyonundan çıkan İsmail Taşçılar idaresindeki 41 K 5645 plakalı otomobile çarptı. Akaryakıt istasyonundan çıkan otomobil çarpmanın etkisiyle devrilirken, İsmail Taşçılar yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Taşçılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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