Kaza akşam saatlerinde, D-130 Karayolu Ereğli mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 E 6749 plakalı otomobil akaryakıt istasyonundan çıkan İsmail Taşçılar idaresindeki 41 K 5645 plakalı otomobile çarptı. Akaryakıt istasyonundan çıkan otomobil çarpmanın etkisiyle devrilirken, İsmail Taşçılar yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Taşçılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün 08:52 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 09:45 TSİ )
Yakıt alır almaz kaza yaptı!
Karamürsel'de otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkan otomobile çarptı. Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz