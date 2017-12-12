Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:03 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 09:04 TSİ )

Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Gebze'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de trafik kazası: 2 yaralı
Kocaeli'de trafik kazası: 2 yaralı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yeri işlemleri sırasında ehliyetinin olmadığı ve hırsızlık iddiasıyla hakkında yakalama kararı olduğu belirlenen sürücü, gözaltına alındı.
Kocaeli'de trafik kazası: 2 yaralı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yeri işlemleri sırasında ehliyetinin olmadığı ve hırsızlık iddiasıyla hakkında yakalama kararı olduğu belirlenen sürücü, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda İstanbul istikametine giden Tuncay Günay'ın kullandığı 41 TK 209 plakalı otomobil, Osman Yılmaz Mahallesi mevkisinde aynı yöne giden Ali Karaman'ın kullandığı 41 F 4037 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Karaman'ın kullandığı otomobilde bulunan Seval Karaman ve Gizem Altuntaş, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan yoldaki trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Öte yandan, olay yeri işlemleri sırasında ehliyetinin olmadığı ve hırsızlık iddiasıyla hakkında yakalama kararı olduğu belirlenen sürücü Karaman, gözaltına alındı.

Bugün 09:03 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Eşini öldüren koca tutuklandı! mask
Eşini öldüren koca tutuklandı!
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaralı mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaralı
Yakıt alır almaz kaza yaptı! mask
Yakıt alır almaz kaza yaptı!
Korku dolu anlar: İtfaiye yetişemedi... mask
Korku dolu anlar: İtfaiye yetişemedi...
Fırtına araçları hurdaya çevirdi! mask
Fırtına araçları hurdaya çevirdi!
Uyuşturucu alan genç öldü sanıldı mask
Uyuşturucu alan genç öldü sanıldı
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK! mask
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK!
Kar erken geliyor! mask
Kar erken geliyor!
Gencallar kapandı! mask
Gencallar kapandı!
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım mask
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım
Evli çiftler dikkat! Artık bu da boşanma sebebi sayılıyor mask
Evli çiftler dikkat! Artık bu da boşanma sebebi sayılıyor
Başvurana 3 bin 400 lira mask
Başvurana 3 bin 400 lira

GALERİ

Hayatını kaybeden gazete patronu son yolculuğuna uğurlandı mask
Hayatını kaybeden gazete patronu son yolculuğuna uğurlandı
Bu kahvehanenin işletmecisi bir kadın... mask
Bu kahvehanenin işletmecisi bir kadın...
3 kişinin yaralandığı kaza kamerada mask
3 kişinin yaralandığı kaza kamerada
11 bin feet’te evlilik teklifi mask
11 bin feet’te evlilik teklifi
Gazetemizde çıkan haber ile gerçek ailesini arıyor mask
Gazetemizde çıkan haber ile gerçek ailesini arıyor
Ramazan ile Melek dünya evine girdi mask
Ramazan ile Melek dünya evine girdi
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR