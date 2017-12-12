Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda İstanbul istikametine giden Tuncay Günay'ın kullandığı 41 TK 209 plakalı otomobil, Osman Yılmaz Mahallesi mevkisinde aynı yöne giden Ali Karaman'ın kullandığı 41 F 4037 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Karaman'ın kullandığı otomobilde bulunan Seval Karaman ve Gizem Altuntaş, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan yoldaki trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Öte yandan, olay yeri işlemleri sırasında ehliyetinin olmadığı ve hırsızlık iddiasıyla hakkında yakalama kararı olduğu belirlenen sürücü Karaman, gözaltına alındı.
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Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaralı
Gebze'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
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