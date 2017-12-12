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40 öğrenci zehirlendi!

Yemek sonrası fenalaşmaları üzerine hastaneye başvuran 40 üniversite öğrencisinin tedavileri tamamlandı

İzmit'te öğle yemeğinin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye başvuran 40 üniversite öğrencisi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) öğrenim gören 40 öğrenci, kampüste yedikleri öğle yemeğinin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle üniversite hastanesine başvurdu. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, ilgili polikliniklerde takip ve tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu öğrencilerin acil serviste tedavi edildiği bilgisini verdi. Öğrencilerin ciddi şikayetlerinin bulunmadığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Hülagü, konuyla ilgili soruşturma açıldığını, gerekli incelemelerin hassasiyetle takip edileceğini vurguladı. Öte yandan, yemekhanede öğrencilere çorba, patates tava, piliç baget ve makarna verildiği, hastaneye müracaat edenler arasında dışarıda yemek yiyenlerin de olduğu öğrenildi.

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Yorumlar

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Handan - rektör siyasilerin kuyruğuna takılıp kurdale tutscağına üniversitenin yemeklerine el atsın illa birinin ölmesimi gerek

Yanıtla . 1Beğen 12 Aralık 12:33

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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