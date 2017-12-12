Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Tepecik Köyü'nde yaşayan Ünsal O. (31) ile eşi Sena O. (30) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ünsal O, evdeki tabancayla eşini başından vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden Sena O'nun cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kaçan eşi ise jandarma ekiplerince yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen Ünsal O, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Çiftin, 4 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.
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Eşini öldüren koca tutuklandı!
Kocaeli'de tartıştığı eşini tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz