İYİ Parti İzmit'e o isim atandı

Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli İl Başkanlığına Serdar Kaman'ın atandığı İYİ Parti'de teşkilatlanma çalışmaları devam ediyor. İlk olarak Gölcük'e Büşra Karademir ilçe başkanı olarak atanmış daha sonra ise Kandıra'da ise MHP'den ayrılarak İYİ Parti'ye geçen Hilal Altınay ilçe başkanı olmuştu. Kocaeli'nin en önemli merkezi İzmit'in de İYİ Parti İlçe Başkanı belli oldu. Geçmişte DYP'de aktif olarak siyaset yapan Ufuk Turan, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı olarak atandı.