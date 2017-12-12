Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli İl Başkanlığına Serdar Kaman'ın atandığı İYİ Parti'de teşkilatlanma çalışmaları devam ediyor. İlk olarak Gölcük'e Büşra Karademir ilçe başkanı olarak atanmış daha sonra ise Kandıra'da ise MHP'den ayrılarak İYİ Parti'ye geçen Hilal Altınay ilçe başkanı olmuştu. Kocaeli'nin en önemli merkezi İzmit'in de İYİ Parti İlçe Başkanı belli oldu. Geçmişte DYP'de aktif olarak siyaset yapan Ufuk Turan, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı olarak atandı.
Bugün 09:13 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 10:27 TSİ )
İYİ Parti İzmit'e o isim atandı
İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı belli oldu.
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Bugün 09:13 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz