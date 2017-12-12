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Nurettin Sağsöz vefat etti

Çağdaş Kocaeli Gazetesi sahibi Nurettin Sağsöz vefat etti.

BÜYÜT

Çağdaş Kocaeli Gazetesi’nin sahibi Nurettin Sağsöz hayatını kaybetti. Gölcük Postası ve SAS Grup’un da sahibi olan Sağsöz, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Birkaç gün önce hastaneye kaldırılan Sağsöz’den dün gece acı haber geldi. Merhum Sağsöz’ün cenazesi öğle namazına müteakip İzmit Fevziye Camii’nden kaldırılarak Gölcük’te toprağa verilecek.

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Yorumlar

(1)
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Ömer Köksal - Mekanı cennet olsun,nur içinde yatsın..

Yanıtla . 0Beğen 12 Aralık 11:23

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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