Nurettin Sağsöz vefat etti

Çağdaş Kocaeli Gazetesi’nin sahibi Nurettin Sağsöz hayatını kaybetti. Gölcük Postası ve SAS Grup’un da sahibi olan Sağsöz, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Birkaç gün önce hastaneye kaldırılan Sağsöz’den dün gece acı haber geldi. Merhum Sağsöz’ün cenazesi öğle namazına müteakip İzmit Fevziye Camii’nden kaldırılarak Gölcük’te toprağa verilecek.