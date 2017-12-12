Eski Kocaeli valisi 8 yıl hapse çarptırıldı!

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme heyeti, örgütün sözde ‘İl imamı’ olduğu iddiasıyla yargılanan Osman Demirhan hakkında 92 yıl 8 ay, eski SDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu hakkında 27 yıl 9 ay, eski Isparta Valisi Memduh Oğuz hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. Davada 7 tutuklu sanık için yurt dışı yasağı konularak, denetimli serbestlik koşuluyla tahliye kararı verilirken, 7 tutuksuz sanık hakkında da tutuklama kararı çıktı.

Isparta'da, 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimi öncesinde düzenlenen ilk operasyonla başlaması sebebiyle FETÖ/PDY'nin ilk çatı davası olma özelliği taşıyan, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ve iş dünyası yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında görülen davada sanıklara ceza yağdı. Aralarında eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, eski SDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu, bazı eski rektör yardımcıları, örgütün sözde Isparta ‘İl imamı’ olduğu iddia edilen Osman Demirhan'ın da bulunduğu 48'i tutuklu 129 sanıklı davada mahkeme heyeti bugün kararını verdi. İlk duruşmasına 15 Ağustos 2016 yılında başlanan ve Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava kararı, sanık sayısının fazlalığı ve güvenlik gerekçesiyle nedeniyle konferans salonunda açıklandı.

Firari 10 sanığın dosyası ayrıldı

Mahkeme heyeti, davanın bir numaralı sanığı ve örgüt elebaşısı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 10 firari sanık hakkında dosyanın ayrılmasını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti ‘Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘Hukuka aykırı kişisel verile kaydetme’, ‘Şantaj’, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Zimmet’, ‘Görevi kötüye kullanma’, ‘Terörizm Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet’ suçlamalarıyla yargılanan sanıklar hakkında çeşitli zaman dilimlerinde hapis cezası, para cezası ile beraat kararları verdi.

FETÖ’nün Isparta’daki sözde ‘İl İmamı’na rekor ceza

Davada, örgütün sözde ‘İl imamı’ olduğu iddiasıyla yargılanan Osman Demirhan hakkında örgüt yöneticisi olmak suçundan 21 yıl, ayrıca bazı sanıkları da görevi kötüye kullanma suçunu azmettirdiği gerekçesiyle de cezası istenen Demirhan hakkında toplam 92 yıl 8 ay 29 gün, eski Isparta Valisi Memduh Oğuz hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün, eski SDÜ Rektörü Hasan İbicioğlu hakkında örgüte üye olma, görevi kötüye kullanma suçlamasıyla toplam 27 yıl 9 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. Davada tutuklu sanıklardan eski SDÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Halil Karakoç hakkında 25 yıl 19 ay, KHK ile kapatılan ISİAD Başkanı Özcan Pınarcı hakkında 13 yıl 6 ay, iddianamede örgütün mütevelli heyeti arasında gösterilen Ahmet Tahir Bakal ve Mustafa Ardal hakkında 12 yıl 6 ay, Adem Demiralay hakkında 10 yıl 6 ay, örgütün üniversite sorumlusu olduğu iddiasıyla yargılanan Cabir Doğan hakkında 15 yıl 4 ay, eski ITSO Meclis Başkanı Bedri Ayhan hakkında da 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

7 tahliye, 7 tutuklama kararı

Mahkeme heyeti, FETÖ davasında tutuklu sanıklardan Ali İhsan Altunok, Şükrü Top, Talip Türcan, M. Tuğrul Sezer, Salih Sarıkaya, Mustafa Altıniş ve Hüseyin Cahit Sevindir hakkında tutukluluk süreleri dikkate alınarak denetimli serbestlik ve yurtdışı çıkış yasağı koşuluyla tahliye kararı verdi. Mahkeme heyeti ayrıca, tutuksuz 7 sanık hakkında ise yakalama kararı çıkartılarak, tutuklama kararına hükmetti.

Öte yandan sanıkların, haklarındaki cezalar hakkında bir hafta içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesinee giderek itiraz etme hakları bunuyor.