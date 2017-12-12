Çöp konteynırlarına yeşil kalkan

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, çöp konteynırlarının bulunduğu yerlerin daha estetik olması için böyle bir çalışma başlattıklarını belirterek “ ilk etapta Özcan Tenkiz Parkı yanındaki yeraltı çöp konteynırlarının çevresine yeşil renkte tel çit kaplaması yaptık. Vatandaşlardan oldukça olumlu tepkiler aldığımız çalışmayı diğer yerlerde de yapmayı planlıyoruz” dediler. İzmitliler, yapılan çalışmanın oldukça hoş olduğunu dile getirdiler.