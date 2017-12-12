Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, çöp konteynırlarının bulunduğu yerlerin daha estetik olması için böyle bir çalışma başlattıklarını belirterek “ ilk etapta Özcan Tenkiz Parkı yanındaki yeraltı çöp konteynırlarının çevresine yeşil renkte tel çit kaplaması yaptık. Vatandaşlardan oldukça olumlu tepkiler aldığımız çalışmayı diğer yerlerde de yapmayı planlıyoruz” dediler. İzmitliler, yapılan çalışmanın oldukça hoş olduğunu dile getirdiler.
Bugün 10:03 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 10:04 TSİ )
Çöp konteynırlarına yeşil kalkan
İzmit Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan yeraltı çöp konteynırlarının çevresini yeşil kalkanla çeviriyor.
Bugün 10:03 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz