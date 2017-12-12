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Mahkemeden Faruk Bostan'a para cezası!

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a sosyal medya üzerinden hakaret eden Faruk Bostan’ın bu davranışı cezasız kalmadı.

Faruk Bostan, sosyal medya hesabından “Nevzat Doğan gibi Fetöcülerle iş yapmadığım için bunlar başıma geldi” ifadelerini kullanması üzerine Kocaeli 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Görülen dava sonunda mahkeme heyeti İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ı haklı buldu. Mahkeme Faruk Bostan isimli şahsın hakaret suçu işlediğine karar vererek, 1 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verdi.

BİR CEZA DAHA

İzmit Belediye Başkanına yine sosyal medya üzerinden hakarette bulunan Faruk Bostan’ın bu davranışı da cezasız kalmadı. Bir süre önce Bostan isimli şahıs İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a kılık kıyafeti üzerinden hakaret içeren paylaşımlarda bulundu. Bostan’ın bu paylaşımlarıyla ilgili olarak da Kocaeli 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Görülen dava sonunda Bostan’ın Başkan Doğan’a hakaret suçundan 116 gün adli para cezasıyla cezalandırılmasına, cezanın ertelenmesine yer olmadığına ve cezanın ödenmemesi halinde adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine karar verildi.

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