O iş yerine mühür vuruldu!

Kaynarca yolu üzerinde faaliyet gösteren mantar paketleme tesisinde İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri denetim yaptılar. Yapılan denetimde işyerin de mantar paketleme ve salamura işlemi yapıldığı, ürünlerin saklama koşullarının ve fiziki alanının yetersiz olduğu, hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edildi. Ruhsatsız olduğu da belirlenen söz konusu işletmenin süresiz olarak mühürlendiğini söyleyen İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Muhammet Ergin “halkın sağlığını olumsuz etkileyecek her işletmeyi yakından takip ediyoruz. Özellikle gıda ürünü satan ve üreten işletmelerdeki olumsuzluklara karşı en ufak bir tavizimiz yok” dedi.