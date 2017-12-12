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Payitaht'a 2 ödül birden

TRT’nin sevilen dönem dizisi “Payitaht Abdülhamid”e bir ödül de geçtiğimiz günlerde geldi…

“Payitaht Abdülhamid” Konya Karatay Üniversitesi tarafından“Yılın Dizisi” seçildi… Bu anlamlı ödülden de anlaşılacağı gibi; “Payitaht Abdülhamid” dizisi, her geçen gün izleyenleri ile birlikte büyüyerek, beğeni kazanmaya devam ediyor.

TARİHTEN ÖNEMLİ ANLARI CANLANDIRIYOR

TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan ve yapımcılığını ES Film’in üstlendiği, “Payitaht Abdülhamid” dizisi; tarihimizdeki çok önemli olaylara dayanan gerçekçi içeriği, çekim mekanlarının özenle seçilmesi, görsel efektleri, yetenekli ve usta oyuncu kadrosuyla, her yaştan seyircisinin ve de üniversite gençliğinin vazgeçilmez dizisi olmaya devam ediyor!

YILIN OYUNCUSU DA PAYİTAHT'TAN

KTO KARATAY Üniversitesi öğrencileri tarafından “Yılın Dizisi” olmaya layık görülen “Payitaht Abdülhamid” dizisinin ödülünü; Es Film ve Senaryo ekibi adına dizinin Konsept danışmanı Selman Kayabaşı aldı. Bu ödül dolayısıyla gerçekleşen anlamlı buluşmada; dizide ‘Tahsin Paşa’ karakteriyle dikkatleri çeken Bahadır Yenişehirlioğlu da “Yılın Oyuncusu” ödülüne layık görüldü.

Bugün 10:22 TSİ - Kültür-Sanat

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