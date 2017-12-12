Kaza dün akşam saatlerinde, Fatih Mahallesi 95 Evler sapağında meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında yürüyen Samet Yıldırım'a otomobil çarptı. Samet Yıldırım yere savrulurken, kazaya neden olan sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı. Kazayı görerek yardıma koşanlar 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Samet Yıldırım tedavi altına alındı. Polis, görgü tanıklarının ifadesini alırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Otomobil çarpıp kaçtı!
Körfez'de yol kenarında yürüyen Samet Yıldırım'a otomobil çarptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz