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Outlet Mağazacılar Günü’nü kutladı

Outlet Center İzmit bünyesindeki mağazaların yöneticileri 12 Aralık Mağazacılar Günü’nde bir araya geldi.

Türkiye’de, Perakende -Mağazacılık sektöründe çalışanların onurlandırılmalarını ve onlara teşekkür edilmesini amaçlayan 12 Aralık Mağazacılar Günü bu yıl 5’nci kez kutlanıyor. Tüm mağaza yöneticilerinin pozitif enerji ve coşkusunu bir kat daha arttırmak amacıyla; Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu çatısı altındaki derneklerin öncülüğünde 2013 yılında 12 Aralık Mağazacılar Günü adıyla kutlanmaya başladı. Outlet Center İzmit Yönetimi merkezde bulunan tüm mağazaların yöneticilerini Köfteci Yusuf’ta sabah kahvaltısında ağırladı. Programa Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş Genel Müdürü Osman İllez, Outlet Center İzmit Merkez Müdürü Naci Bektaş ve çok sayıda mağaza çalışanı katılım gösterdi.

“SİZLER SAVAŞÇILARIMIZSINIZ”

Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş Genel Müdürü Osman İllez, kahvaltı öncesi gerçekleştirdiği konuşmasında, “2017 yılı bizim için güzel geçti. Outlet Center geçen yıl 20. Yılını kutladı. Outlet Center her yıl cirosunu arttıran bir çizgide ilerledi. 2018 yılına da umutla bakıyoruz. 2018’de sizlerin sayesinde güzel geçecektir. Sizler en önde savaşan savaşçılarımızsınız. Mağazacılar Günü’nüz kutlu olsun” diye konuştu.

Bugün 10:40 TSİ - Ekonomi

Muhabir Selin Becer

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