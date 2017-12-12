Spor41 – By Unlu maçında dostluk kazandı

FATİH VE MUSTAFA ŞOV!

Seka Çim Halı Tesisleri’nde oynanan maçta tempo oldukça yüksekti. By Unlu’da Fatih Özer’in sürüklediği atakların yanında, Spor41’de Mustafa Çeliksoydan’ın attığı ve attırdığı goller fark yaratan unsurlar oldu. Bayram Ali Ekşi de birbirinden nefis iki gol atarken öne çıkan isimlerden birisi oldu. Zaman zaman sertliğin de yaşandığı maçın ardından takım önümüzdeki pazartesi için yine sözleşti.