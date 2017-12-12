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Araç muayenesinde yeni ücretler belli oldu

Araç muayene ücretleri, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında arttı.

Araç muayene ücretleri, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre, muayene ücretleri 115,64 lira ile 305,62 lira arasında olacak.

2018 YILI İÇİN...

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2018 yılı için yeniden belirlendi. Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için belirlenen yüzde 14,47'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.

ARTIŞ VAR

Buna göre, yıl başından itibaren KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 267,86 liradan 305,62 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 198,24 liradan 226,56 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 101,48 liradan 115,64 liraya yükseldi.

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Yorumlar

(2)
02

Alkapon - kocaelide paramızla arabamızı muayene yapamıyoruz muayene istasyonları yetersiz ticari araçlara 15 gün önceden sıra alıyoruz vatandaşa hizmet edemiyorsunuz utanmadan bide zam yapıcakmışlar

Yanıtla . 1Beğen 12 Aralık 11:22
01

Ergun T - ARAÇLARIMIZ DEVLETİN HARAÇ KEPÇESİ OLDU.

Yanıtla . 1Beğen 12 Aralık 11:11

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