Sağlıklı yaşam turnuvası sona erdi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan personelin, sağlıklı yaşam, kaynaşma, dayanışma ve motivasyonun arttırılması amacıyla Hastane Başhekimliği tarafından düzenlenen “Sağlıklı Yaşam Turnuvası” renk kattı. Birimler arasında gerçekleşen, 3 grup 4’er takımdan 12 takımın şampiyon olabilmek için mücadele ettiği ve toplam 25 maçın oynandığı turnuva, yarı final ve final maçlarıyla tamamlandı. Ameliyatbirliği ile Evde Sağlık takımlarının karşılaştığı üçüncülük maçında, Ameliyatbirliği rakibin yendi. Büyük heyecana sahne olan final maçında ise Derince FC, Fizikopatlar takımını 5-2 yenerek şampiyonluk kupasına uzanan takım oldu.

KUPALAR GÜNEŞ’TEN

Şampiyon olan takıma kupasını veren Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş “Turnuvaya katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Çok güzel maçlar izledik. Bu turnuva ile çalışanlarımızın kaynaşma dayanışma ve motivasyonunun artmasını amaçladık. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi ifade ediyorum” diye konuştu.