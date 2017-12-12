Saha Komiserlerinde kongre tarihi 5 Ocak

Karadaş’ın tek liste ile seçime gireceği tahmin ediliyor. Dernek Başkanı Süleyman Karadaş’ın konu ile ilgili yayımladığı duyuru şu şekilde…

İŞTE DUYURU…

Derneğimizin 8.Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.01.2018 tarihinde saat 18.30'da Kozluk Mahallesi Sümer Sokak Numara 18/1 adresindeki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Eğitim Salonu’nda yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 12.01.2018 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.