Kocaeli Basketbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Kocaeli U-14 Basketbol Ligi’nde mücadele eden Gölcük Belediyespor U-14 Erkekler Basketbol, takımı grubunda oynadığı onuncu maçını da kazandı. Gölcük Belediyespor Kulübü Başkanı Levent Değirmenci, “On maçın onunu da kazanan ve grubunu namağlup lider bitiren sporcuları ve teknik heyeti kutlayarak, final grubunda başarılar diledi.
Bugün 10:55 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:57 TSİ )
Gölcük U-14 Basketbol grubunu namağlup bitirdi
Belediyespor U-14 Erkekler Basketbol Takımı, Gebze Gençlerbirliği U 14 Takımını 98-23 mağlup etti e grubunu yenilgisiz lider bitirdi.
Bugün 10:55 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz