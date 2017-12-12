Gölcük U-14 Basketbol grubunu namağlup bitirdi

Kocaeli Basketbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Kocaeli U-14 Basketbol Ligi’nde mücadele eden Gölcük Belediyespor U-14 Erkekler Basketbol, takımı grubunda oynadığı onuncu maçını da kazandı. Gölcük Belediyespor Kulübü Başkanı Levent Değirmenci, “On maçın onunu da kazanan ve grubunu namağlup lider bitiren sporcuları ve teknik heyeti kutlayarak, final grubunda başarılar diledi.