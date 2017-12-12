Gazeteciler 26 Aralık’ı bekliyor

ÇOK ÖNEMLİ GÜNLERE SAHİBİZ

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Ocak 1923 tarihinde ilk kez Kocaeli'de düzenlediği basın toplantısı dolayısıyla kutlanan 16 Ocak Basın Onur Günü ve 10 Ocak 1961 yılında gazetecilerin çalışma haklarına önemli iyileştirmeler getiren ve sosyal haklarını güvence altına alan 212 sayılı yasanın kabul edilmesinin yıl dönümlerinde, Körfez Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da ilimizgazetecileri için özel bir gece düzenleyecek.

GÜROL: CEMİYET OLARAK ORADAYIZ

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın her yıl olduğu gibi bu yıl da kendilerine duyduğu saygıyı tekrarlayacaklarından ötürü mutlu olduklarını belirterek, cemiyet olarak anlamlı gecede yer alacaklarını ifade etti.

BARAN: ÇOK KUTSAL BİR MESLEK

İsmail Baran ise gazetecinin toplum içindeki yerinin son derece önemli olduğunu, kamunun objektif bilgi alma ve bilgiye ulaşma konusunda gazeteciye çok ihtiyacı olduğunu ifade ederek, gazetecilerin sadece belirli günlerde değil her daim kutsal bir meslek icra ettiklerinin farkındalığını yaratmaları gerektiğinin altını çizdi.

MUSTAFA ÇULCU YÖNETECEK

Sürprizlerle dolu gece 26 Aralık Salı günü Körfez Alpaslan Türkeş Stadı yanında yer alan Körfez Belediyesi Spor Akademisi Tesisleri’nde gerçekleşecek. Organizasyon akşam 7’de başlayacak. Maç öncesi konuşmalar yapıldıktan sonra pasta kesimi gerçekleşecek. Yarımşar saatten iki devre halinde maç oynanacak. Spor, asayiş ve siyaset kısacası tüm yazılı ve görsel medya gazetecileri stresini sahada atacak ve maçı ilimizin gururu FIFA Kokartlı Hakemimiz, MHK Eski Başkanı, TRT’de yayınlanan Teknik Analiz programının yorumcusu Mustafa Çulcu yönetecek.

KOCAELİSPOR FORMASI DAĞITILACAK

Sahaya çıkan herkese ilimizin saygın spor mağazalarından Cix Spor tarafından yapılan Kocaelispor forması ile birlikte, şort ve tozluk dağıtılacak. Maçın ardından aynı tesiste kokteyl verilecek. Körfez Belediyesi Başkanı İsmail Baran’ın ev sahipliğinde Başkan Vekili İsa Taş ve Körfez Belediyesi Spor Danışmanı Metin Özkan’ın organizatörlüğünde ilimiz gazetecileri yine unutulmaz bir günü daha geride bırakacak.