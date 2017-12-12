Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:56 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:58 TSİ )

Gazeteciler 26 Aralık’ı bekliyor

Körfez Belediyesi ilimiz gazetecilerini yine unutmadı. Muhteşem bir gece gazetecileri bekliyor!

ÇOK ÖNEMLİ GÜNLERE SAHİBİZ

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Ocak 1923 tarihinde ilk kez Kocaeli'de düzenlediği basın toplantısı dolayısıyla kutlanan 16 Ocak Basın Onur Günü ve 10 Ocak 1961 yılında gazetecilerin çalışma haklarına önemli iyileştirmeler getiren ve sosyal haklarını güvence altına alan 212 sayılı yasanın kabul edilmesinin yıl dönümlerinde, Körfez Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da ilimizgazetecileri için özel bir gece düzenleyecek.

GÜROL: CEMİYET OLARAK ORADAYIZ

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın her yıl olduğu gibi bu yıl da kendilerine duyduğu saygıyı tekrarlayacaklarından ötürü mutlu olduklarını belirterek, cemiyet olarak anlamlı gecede yer alacaklarını ifade etti.

BARAN: ÇOK KUTSAL BİR MESLEK

İsmail Baran ise gazetecinin toplum içindeki yerinin son derece önemli olduğunu, kamunun objektif bilgi alma ve bilgiye ulaşma konusunda gazeteciye çok ihtiyacı olduğunu ifade ederek, gazetecilerin sadece belirli günlerde değil her daim kutsal bir meslek icra ettiklerinin farkındalığını yaratmaları gerektiğinin altını çizdi.

MUSTAFA ÇULCU YÖNETECEK

Sürprizlerle dolu gece 26 Aralık Salı günü Körfez Alpaslan Türkeş Stadı yanında yer alan Körfez Belediyesi Spor Akademisi Tesisleri’nde gerçekleşecek. Organizasyon akşam 7’de başlayacak. Maç öncesi konuşmalar yapıldıktan sonra pasta kesimi gerçekleşecek. Yarımşar saatten iki devre halinde maç oynanacak. Spor, asayiş ve siyaset kısacası tüm yazılı ve görsel medya gazetecileri stresini sahada atacak ve maçı ilimizin gururu FIFA Kokartlı Hakemimiz, MHK Eski Başkanı, TRT’de yayınlanan Teknik Analiz programının yorumcusu Mustafa Çulcu yönetecek.

KOCAELİSPOR FORMASI DAĞITILACAK

Sahaya çıkan herkese ilimizin saygın spor mağazalarından Cix Spor tarafından yapılan Kocaelispor forması ile birlikte, şort ve tozluk dağıtılacak. Maçın ardından aynı tesiste kokteyl verilecek. Körfez Belediyesi Başkanı İsmail Baran’ın ev sahipliğinde Başkan Vekili İsa Taş ve Körfez Belediyesi Spor Danışmanı Metin Özkan’ın organizatörlüğünde ilimiz gazetecileri yine unutulmaz bir günü daha geride bırakacak.

Bugün 10:56 TSİ - Spor

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
1.Küme Ave B’de ateşli çarşamba mask
1.Küme Ave B’de ateşli çarşamba
Maça bak maça! mask
Maça bak maça!
Metin gitti Köprücü geldi mask
Metin gitti Köprücü geldi
MAP Kavaklı’da Erdem Arcan güven tazeledi mask
MAP Kavaklı’da Erdem Arcan güven tazeledi
Arslanbey, kaptanıyla coştu: 3-2 mask
Arslanbey, kaptanıyla coştu: 3-2
Darıca, bu haftada 2 fire verdi mask
Darıca, bu haftada 2 fire verdi
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK! mask
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK!
Kar erken geliyor! mask
Kar erken geliyor!
Gencallar kapandı! mask
Gencallar kapandı!
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım mask
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım
Evli çiftler dikkat! Artık bu da boşanma sebebi sayılıyor mask
Evli çiftler dikkat! Artık bu da boşanma sebebi sayılıyor
Başvurana 3 bin 400 lira mask
Başvurana 3 bin 400 lira

GALERİ

Hayatını kaybeden gazete patronu son yolculuğuna uğurlandı mask
Hayatını kaybeden gazete patronu son yolculuğuna uğurlandı
Bu kahvehanenin işletmecisi bir kadın... mask
Bu kahvehanenin işletmecisi bir kadın...
3 kişinin yaralandığı kaza kamerada mask
3 kişinin yaralandığı kaza kamerada
11 bin feet’te evlilik teklifi mask
11 bin feet’te evlilik teklifi
Gazetemizde çıkan haber ile gerçek ailesini arıyor mask
Gazetemizde çıkan haber ile gerçek ailesini arıyor
Ramazan ile Melek dünya evine girdi mask
Ramazan ile Melek dünya evine girdi
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR