2018'de işsize 1.600 TL maaş

Aralık ayı boyunca yeni asgari ücret için işçi ve işveren temsilcileri ile kamu kesiminin pazarlıkları devam edecek. Çetin pazarlıkların ardından, ay sonunda 2018 yılında uygulanacak yeni asgari ücret de belli olacak. Yeni asgari ücretin geçtiğimiz yıl gibi artması halinde bile brüt asgari ücret 2 bin liraya yaklaşacak. İşsizlik maaşı son 4 aydaki maaşın ortalamasının yüzde 40'ı kadar ödeniyor. Ancak en yüksek işsizlik maaşı asgari ücretin yüzde 80'inden fazla olamıyor. Şu anda uygulanan en yüksek işsizlik maaşı 1.411 lira. Brüt asgari ücretin 2 bin lira olması halinde ise ödenecek işsizlik maaşı 1.600 lirayı bulabilecek.