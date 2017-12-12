Menekşe’nin yüzünde güller açıyor!

Grubun diri ve kuvvetli takımı Bursa Zaferspor’u çamur haline dönüşen sahada mağlup ederek rakiplerine fırsat vermeyen Gebzespor, belki de sezonun en değerli galibiyetini elde etti. Emre Özkurt’la öne geçtiği maçın 80.dakikasında beraberlik golünü kalesinde gören Mor-Menekşeler, maçı kazanacağına olan inancını kaybetmeyerek takdir topladı. Nitekim 90+4.dakikada Batuhan Irmak’ın attığı golle galip gelerek altın değerinde bir 3 puanın sahibi olan Gebzespor, maç 1-1 iken ‘Gebze puan kaybedecek’ hevesine kapılan rakiplerine de ‘Biz bitti demeden bitmez’ mesajı yollayarak, şampiyonluk yolundaki kararlılığını ortaya koydu.

HERKES ÇOK MUTLU

Gebzespor’da teknik heyetten futbolcusuna, yönetiminden taraftarına kadar herkesi büyük bir umut kaplarken, bu olumlu havanın bozulmaması için ilk yarının son maçı olan Sapanca Gençlik mücadelesinden de 3 puan çıkarılması bekleniyor. Ekibimize adeta bahar havası gelirken, takım dün saat 14.00’te yapacağı antrenmanla Sapanca maçının hazırlıklarına start verdi.