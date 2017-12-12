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Bugün 11:28 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:29 TSİ )

Assan Alüminyum yeni logosunu tanıttı

Kibar Holding şirketlerinden Assan Alüminyum yeni logosunu ilk defa Antalya’da İş Ortakları Toplantısı’nda tanıttı.

Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Kibar Holding bünyesinde faaliyet gösteren yassı alüminyum sektörünün lider kuruluşu Assan Alüminyum, 24-27 Ekim tarihleri arasında Antalya’da Rixos Premium Belek Hotel’de gerçekleşen İş Ortakları Toplantısı’nda yeni logosunu ve marka sloganını tanıttı. Assan Alüminyum’un yeni sloganı “Geleceği Birlikte Şekillendirelim” olarak açıklandı.

Yeni slogan

Markanın yeni sloganı, Assan Alüminyum’un temel marka değerleri güvenilirlik, esneklik ve yenilikçiliğe gönderme yapıyor. Sloganın ikonu olan sonsuzluk işareti esnek ve süreklilik arz eden bir alüminyum ruloyu çağrıştıracak şekilde tasarlandı. Yeni slogan hakkında açıklamalarda bulununAssan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, “İş ortaklarımızla uzun vadeli ilişkiler kurarak, onlara özel çözümler üretiyoruz. Bu nedenle Kibar Grubu’nun en temel ilkelerinden olan güvenilirliğe büyük önem veriyoruz. Alüminyumun mukavemeti güvenilirliğin simgesidir. Aynı zamanda şekillendirilebilirliği esnekliği belirtmektedir. Sonsuzluk işareti ise geleceğe giden yolu ve sürdürülebilirliği simgeler” dedi.

Yeni logo kurumsal değerler, güvenirlirlik, esneklik ve ürün çeşitliliğine vurgu yapıyor

Assan Alüminyum’un yenilenen logosunda 4 önemli mesaj gizli. Öncelikle kenarda bütünden ayrılan küçük kare hem Kibar logosuna gönderme yapıyor, hem de esnek ve değişken boyutlarda bir yapıya sahip olduğu için şirketin esnekliğini, müşterinin isteklerine özel ürün ve hizmet sunabileceğini simgeliyor. Kare içindeki daireden oluşan logoda, kare alüminyum levhayı, daire ise alüminyum ruloyu simgeliyor. Bu şekilde levhadan ruloya kadar olan tüm üretimleri simgeliyor. Logonun bütünü ise tek parça halinde, sağlam bir yapıyı oluşturduğu için Assan Alüminyum’un ana değerlerinden güvenilirliği simgeliyor.

Bugün 11:28 TSİ - Ekonomi

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