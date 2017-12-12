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Körfez Kampüsü’nde sona doğru gelindi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın girişimleriyle hayata geçirilen ve inşaat çalışmalarının hızla devam ettiği üniversite inşaatında sona doğru gelindi.

Körfez Belediyesi’nin, eski belediye binasını yıkarak yerine modern bir üniversite binası yapmak için başlattığı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 21 bin metre kare alanda hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından geçtiğimiz mart ayında temeli atılan kampüs inşaatında sona doğru gelindi. Geçtiğimiz gün de son blokta beton dökme işlemi gerçekleştirildi.

PLANLANDIĞI GİBİ

4 bin 500 öğrenci kapasiteli olan ve Selçuklu mimarisinde inşa edilen Körfez Kampüsünün inşaatının 2018’in ilk yarısında tamamen bitmesi ve eğitim-öğretime açılması için tesliminin yapılması hedefleniyor. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, inşaatının planlanandan önce tamamlanacağını, çalışmalarda bir aksama yaşanmadığını belirtti.

HEREKE İÇİN GERİ SAYIM

Hacı Osman Mahallesi’ndeki kampus dışında Hereke’de hayata geçirilecek ikinci üniversite için de hazırlıklar sona doğru gelindi. İki kampüsün içerisinin modern bir yaşam alanına dönüşeceğini belirten yetkililer, “Türkiye’nin en modern üniversite kampüslerini inşaa ediyorum” ifadelerini kullandı.

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