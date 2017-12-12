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Karaosmanoğlu: Amatör spora ve gençlerimize önem veriyoruz

Başkan Karaosmanoğlu, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın’ı ziyaret etti. Birliktelikte amatör sporda geleceğe dönük atılması gereken yeni adımlar konuşuldu.

Karaosmanoğlu, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın’ı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kullanımı KASKF’a tahsis edilen Hasan Doğan Amatör Spor Evi’nde gerçekleşen ziyarette, gençlik için çalışmaya devam edeceklerini belirten Karaosmanoğlu, “Amatör sporun yaygınlaştırılması için canla başla çalışan, tesisleşmeye önem veren ve küçük yaşlardan itibaren gençlerimize spor yapmanın önemini anlatmada büyük gayretleri olan KASKF yönetimiyle stratejik ortağız” dedi.

“SPOR YATIRIMLARININ ARTMASINA DA VESİLE OLMAKTADIR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Altay’ın da hazır bulunduğu ziyarette, amatör sporun tesisleşmede geldiği son durum bir kez daha ele alındı. Çocukların, gençlerin ve kadınların sporla tanışması için yapılan projelere destek veren KASKF yönetimini tebrik eden Karaosmanoğlu, “Büyükşehir Belediyemizin kadroları ve KASKF yönetimi ile yüksek bir işbirliği içerisindedir. Bu da kentimizdeki spor yatırımlarının artmasına vesile olmaktadır” diye konuştu.

“GENÇLİĞİ SEVEN KADROLARIN BAŞARABİLECEĞİ BİR YAKLAŞIMDIR”

Büyükşehir Belediyesi’nin amatör spora yaptığı yatırımlar nedeniyle Kocaeli’de tesisleşmede çok büyük ilerlemeler kat ettiklerini belirten KASKF Başkanı Murat Aydın da, “Amatör sporun dertleriyle yakından ilgilenen bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. İbrahim Başkanımıza bizlere verdiği destek için bir kez daha teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı. KASKF yönetimiyle kurulan işbirliğinin proje odaklı hizmetlere dönük bakış açısıyla büyük ivme kazanarak amatör sporda arzu edilen noktalara ulaşmak için ilerleme kaydedildiğini söyleyen Karaosmanoğluda, “KASKF çok önemli ve bir o kadar da halkımızın spor noktasında taleplerine hızlı tepki verebilen Sivil Toplum Kuruluşu haline gelmiştir. Bu çok önemli ve değeri olan bir özelliktir. Ancak bu, sporu ve gençliği seven kadroların başarabileceği bir yaklaşımdır” ifadelerini sarf etti.

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