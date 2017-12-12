Karslı: Takımımıza güveniyoruz

Korumalı Futbol Takım Sorumlusu ve Kocaeli Üniversitesi Spor Şube Müdür Vekili ve eski Türkiye şampiyonu atletimiz Gürel Karslı “Üniversitemiz geçtiğimiz sene de yaklaşık 30 branşta ve 450 sporcu-öğrenci ile mücadele edip, sayısız şampiyonluklar elde etmiştir. Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalara her eğitim öğretim döneminde olduğu gibi, bu sene de öğrencilerimizi hem kötü alışkanlıklardan uzak tutup, boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmelerine, hem de başarı oranı yüksek olan üniversitemizle birlikte olan öğrencilerimize bu ayrıcalığı yaşatmanın gururu içerisindeyiz” dedi.